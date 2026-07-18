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Ardahan Valisi Değişti: Çiçekli Görevden Alındı, Yamlı Atandı

Ardahan Valisi Değişti: Çiçekli Görevden Alındı, Yamlı Atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Görevden alınan Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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