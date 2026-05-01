Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylarla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Ardahan'da da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren bir araya gelen vatandaşlar, meydanlarda toplanarak hem taleplerini dile getirdi hem de bayram havasında etkinlikler gerçekleştirdi.

Kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, özellikle halaylar etkinliğe damga vurdu. Davul ve zurna eşliğinde çekilen halaylara genç yaşlı birçok kişi katıldı. Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları vererek bayramın anlam ve önemine vurgu yaptı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kutlamalar müzik, sloganlar ve çeşitli etkinliklerle devam etti. 1 Mayıs, emekçilerin dayanışmasını ve ortak mücadelesini simgeleyen bir gün olarak bir kez daha coşkuyla kutlanmış oldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı