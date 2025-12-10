Haberler

Aras Edaş, Kış koşullarına karşı araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

Aras Edaş, Kış koşullarına karşı araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdi

Aras Elektrik, 7 il ve 58 ilçeyi kapsayan hizmet alanında kış koşulları için 50 yeni araç ekleyerek operasyonel hazırlıklarını artırıyor. Bu yatırımla, zorlu hava şartlarında enerji kesintilerini azaltmayı hedefliyor.

Aras Elektrik, 7 il ve 58 ilçeyi kapsayan hizmet sahasında, kış koşullarının ağır seyrettiği bölgelerde operasyonel hazırlıklarını güçlendirmeye devam ediyor.

Elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren şirket, filoya eklediği 50 yeni araçla saha ekiplerinin müdahale kapasitesini artırıyor ve böylece tüketicilerin kesintisiz enerji erişimini güvence altına almayı hedefliyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı ve dağlık bölgelerinde, özellikle kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve ulaşım engelleri, saha müdahalelerinin daha da kritik hale gelmesine yol açıyor. Aras EDAŞ, bu zorlu coğrafi koşulları göz önünde bulundurarak, ekiplerinin daha güvenli ve hızlı bir şekilde sahaya ulaşmalarını sağlayacak teknik donanımlara öncelik veriyor.

Filoya katılan yeni araçlar haricinde mevcut filoda yer alan araçlar arasında paletli araçlar, kar motorları, sepetli araçlar ve pikaplar gibi özel donanımlı araçlar bulunuyor. Paletli araçlar, karla kaplı ve buzlu zeminlerde etkin bir şekilde hareket ederken, kar motorları dar ve engebeli yollarda hızlı sevk imkanı sunuyor. Sepetli araçlar, özellikle yüksek ve ulaşılması güç bölgelerde güvenli bakım ve onarım çalışmaları yapabilme olanağı sağlıyor. Pikaplar ise kırsal yerleşimlerde hızlı ulaşım sağlayarak, saha ekiplerinin operasyonel verimliliğini artırıyor. Bu araçlar sayesinde, arıza ve bakım çalışmalarında müdahale süreleri önemli ölçüde azalıyor ve hizmet kalitesi artırılıyor. Aras EDAŞ, enerji arz güvenliğini sürdürülebilir kılmak ve tüketicilerine kesintisiz hizmet sunmak amacıyla altyapı yatırımlarını devam ettiriyor.

Genel Müdür Fikret Akbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgemizde kış aylarında şartlar ciddi şekilde ağırlaşıyor. Tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmetine ulaşabilmesi için ekiplerimiz; kar, tipi ve buzlanmaya rağmen gece gündüz sahada görev yapıyor. Kış öncesi filomuzu güçlendirerek, 50 yeni özel araç kazandırdık ve bu araçlarla en zorlu koşullarda bile daha hızlı ve etkili müdahalelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, enerji arz güvenliğimizi üst seviyeye taşıyacak ve operasyonel yetkinliğimizi daha da geliştirecek şekilde kesintisiz devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
