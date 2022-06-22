Arabasını yıkamak isterken nehir sularına kaptırdı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir vatandaşın Murat Nehri'nde yıkamak istediği aracı sulara kapılarak sürüklendi. Havaların ısınmasıyla vatandaşların piknik yaptığı ve araçlarını kendi imkanlarıyla yıkadıkları Murat Nehri'nde bir araç, nehir sularında sürüklendi. Aracının sürüklenmeye başlaması üzerine Yakar, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İŞ MAKİNESİNİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI Bir iş makinesinin yardımıyla nehirden çekilen araçta maddi hasar oluşmazken, araç sahibi Yakar çevredekilere uyarıda bulunarak, el freni kullanılmasının önemine değindi. İşte o ana ilişkin kareler; İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Nehri Taşlıçay Tragger Ağrı Yerel Güncel Haberler

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