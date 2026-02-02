Haberler

Araban'da 58 okulda 7 bin 250 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Araban'da 58 okulda 7 bin 250 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 58 okulda eğitim gören 7 bin 250 öğrenci için ilk yarı tatilinden sonra ilk ders başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 58 okulda eğitim gören 7 bin 250 öğrenci için ilk yarı tatilinden sonra ilk ders başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde okullarda yarıyıl tatili sonrası 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlanırken, dersler 'Bayrak Sevgisi' temasıyla açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, öğrencilere başarı diledi.

Araban ilçesi merkezi ve kırsalındaki okullarda, yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

Araban ilçesi genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 58 okulda 7 bin 250 öğrenci ders başı yaptı.

Şehit Sabri Emir Ortaokulu'ndaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Şehit Sabri Emir Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve okul yöneticilerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilgili ve eğitime dair istişarelerde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı