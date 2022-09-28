Antalya haberi! Antalya Şehirlerarası Otobüs terminalinde deprem tatbikatı

Antalya habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta vatandaşlara ve yolculara deprem anında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı. Ulaşım A.Ş. ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen tatbikatta deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları acil toplanma yerlerine yönlendirildi. Kapılara yakın olan vatandaşlar ve otogar çalışanları toplanma alanına geçerek depremin geçmesini bekledi. Senaryo gereği bina içinde vatandaşların kaldığının tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli içeride kalan vatandaşları binadan tahliye etti.

"İlçelerde de tatbikatlarımız sürecek"

Tatbikat sonunda Acil Toplanma Alanında İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin Deniz deprem anında neler yapılması konusunda otogar çalışanları ve vatandaşlara brifing verdi. Deniz, deprem anında paniğe kapılmadan toplanma alanlarına geçilmesi ya da çök-kapan-tutun hareketiyle depremin bitmesini beklemenin en doğru davranış olduğuna dikkat çekti. Deniz, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığımızın 2022 yılında Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan Otogar ve Terminallerinde deprem anı ve uygulamaları tatbikatı gerçekleştirdik. Diğer ilçelerimizde de bu tatbikatlar gerçekleştirilecek. İlkini Antalya Otogarı'nda gerçekleştirdik. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Bu tatbikatları sık sık tekrarlayacağız" dedi.

"Başarılı bir tatbikat oldu"

Antalya Ulaşım A.Ş. Terminaller Müdürü Erdal Dinçdemir ise, "Acil durumlarda itfaiye personeli ulaşana kadar müdahale edecek arama kurtarma ekibimiz, ilk yardım ekibimiz bünyemizde bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız tarafından görevli arkadaşlarımıza eğitimler aralıklarla veriliyor. Arkadaşlarımızın aldığı eğitimlerin önemini tatbikatımızda bizzat gözlemledik. Başarılı bir tatbikat oldu" diye konuştu. - ANTALYA