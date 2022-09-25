Başkan Esen: 'Çocuklar neşe kaynağımız'

Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu öğrencilerini misafir eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Çocukların olduğu her yer güzel. Ziyaretlerinden mutluluk duydum" dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Konyaaltı Kent Meydanı'nda farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atmak isteyen Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret etti. Kendi emekleri ile ürettikleri hayvan figürlü oyuncak ürünleri satarak sokak hayvanlarının tedavisine maddi destek sağlayan öğrenciler, Başkan Esen'i duygulandırdı. Esen ile sohbet eden öğrenciler, yanında getirdikleri el emeği ürünleri kendisine hediye etti. Öğrenciler, taleplerini ilettikten sonra koşarak Başkan Esen'in boynuna sarılıp teşekkür etti. Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Esen, "Çocuklarımızın olduğu her yer güzel. Ziyaretlerinden mutluluk duydum" dedi.

Minikler de katkı yapacak

2 Ekim Pazar günü öğrencileriyle birlikte düzenlemek istedikleri etkinlik için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret ettiklerini belirten 2-B sınıfı öğretmeni Elifer Tekel, Esen'den Konyaaltı Kent Meydanı'nda el emeği ürünleri satabilecekleri bir yer talep etti. Tekel, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımıza, tüm canlıların bizim kadar yaşama hakkı olduğunu aşılamak istiyoruz. Doğa, hayvan ve bitki sevgilerini geliştirmek adına böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kendi el emekleriyle yaptıkları hayvan figürlü ürünlerin satışını yaparak, bu ürünlerden elde ettikleri paralarla sokak hayvanlarının tedavilerine katkı yapacaklar. Başkanımıza bizleri kırmadığı ve her türlü desteği sağlayacağını söylediği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA