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Antalya Düşünce Platformu'nun 2024 Mayıs Ayı Toplantısında Prof. Dr. Burcu Yıldırım Konuşmacı Olarak Katıldı

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Antalya Düşünce Platformu'nun 2024 Mayıs ayı toplantısında IIBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Yıldırım, 'Aynadaki Sen' konulu bir konuşma gerçekleştirdi ve üyelerin sorularını cevapladı.

Antalya Düşünce Platformu'nun 2024 Mayıs ayı toplantı konuğu, IIBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Burcu Yıldırım oldu.

Antalya Düşünce Platformu 2024 faaliyet yılı Mayıs ayı toplantısı, saat 20.30'da Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantı, Antalya Düşünce Platformu başkanı Güvenbaş'ın açılış konuşması ile başladı. Güvenbaş, 2024 Mayıs ayı toplantısında kendilerine eşlik eden Prof. Dr. Burcu Demirel'e teşekkürlerini sunarken "Mayıs ayı bizim için çok verimli geçti. Aramıza yeni katılacak arkadaşlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Prof. Dr. Burcu Demirel, sohbet ortamında gerçekleşen 'Aynadaki Sen' konulu konuşmasının ardından ADP üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantı Başkan Güvenbaş'ın yeni üyelere rozet takdiminin ardından sona erdi.

Toplantıya; Antalya Düşünce Platformu başkanı Halil Güvenbaş, ADP üyeleri ve konuk konuşmacı IIBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Demirel katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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