Jandarma'nın 187. yılında Antalya'da şehitler anıldı

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen programda, şehitler dualarla anıldı.

Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya'da Uncalı Askeri Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Programın devamında protokol üyeleri, şehit aileleri ve askerler, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Programa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Yarbay, Tugay Komutanı, Sahil Güvenlik Grup ve Eğitim Komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı