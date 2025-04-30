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Antalya'da Lastiği Patlayan Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

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Manavgat'ta arka lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü Hasan Ş. ve yolcu Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da lastiği patlayan motosiklet devrildi: 2 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta arka lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Alanya- Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Ş.'nin kullandığı 07 ATM 55 plakalı motosikletin Manavgat çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra lastiği patladı. Sürücünün motosikletin kontrolünü kaybetmesi nedeniyle motosiklet devrilirken, kazada motosikleti kullanan Hasan Ş. yola savrularak yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosikleti yeni aldığı bildirilen Yılmaz K. kazadan bir süre sonra kolunda ağrı hissettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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