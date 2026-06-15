Antalya'da Jandarma'nın 187. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'da jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından ile başlandı. Etkinlikte, bir paramotor da jandarma logosunun olduğu flamayla Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde geçişler yaptı.

İstiklal marşı ve saygı konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu bir konuşma gerçekleştirdi. Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını dile getiren Kavukçu, "Başarılar ile dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenle mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma genel komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" dedi.

Törene, Kavukçu'nun yanı sıra Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Yarbay, Tugay Komutanı, Sahil Güvenlik Grup ve Eğitim Komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile şehit ve gazi derneklerinin başkanları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı