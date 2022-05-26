Antalya Büyükşehir'den "Gençler Şehre Dokunuyor" Etkinliği - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gençler Şehre Dokunuyor" etkinliği kapsamında genç gönüllüler, Konyaaltı Sahili'ndeki basketbol sahalarını boyadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Gençler Şehre Dokunuyor" Projesi'ni hayata geçirdi. #BizBirlikteGüçlüyüz sloganıyla gençlerin yaşadıkları kenti sahiplenip, belediye çalışmaları içerisinde yer almasını ve kendi projelerini üretmelerini destekleyen gönüllü programı kapsamında üç boyutlu sokak çizimleri, grafiti çalışmaları, tasarım yarışmaları, spor sahalarının renklendirilmesi gibi birçok faaliyet yürütülüyor.

Projenin ilk aşaması olan spor sahalarının renklendirilmesi kapsamında gönüllü gençler tarafından Konyaaltı Sahili'nde bulunan üç basketbol sahası renklendirildi.

Şehre renk katmak istediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencisi Didare Göçmen, "Basketbol sahasında boyama çalışması yaparak, daha renkli alanlar elde etmeye çalışıyoruz. Vatandaşların keyifle spor yapmaları için saha zemininde canlı renkler kullanarak motif çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Gönüllü olarak bir sonraki çalışmalarına katılmak ve şehirde bir dönüşüm başlatmak isteyen gençler, proje ile ilgili 321 24 70 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.