Antalya Büyükşehir'den Akseki ve Gündoğmuş Yollarında Yaz Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin kış aylarında bozulan yollarında bakım-onarım ve genişletme çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin kış aylarında bozulan yollarında bakım-onarım ve genişletme çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki İlçesi'nde yaşanan yangın sonrasında bozulan Güneykaya, Hocaköy, Kepez, Kepezbeleni Mahallelerinin 24 kilometrelik grup yolunda bakım-onarım, alt yapı, genişletme ve asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Çiçekoluk Mahallesi'nde de sorumluluk alanında bulunan grup yolunda yol genişletme ve şarampol temizleme çalışmasına devam ediyor.