Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne anlamlı bağış

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırılmak üzere engelli aracı ve bebek arabası bağışı yapıldı.

İlde faaliyet gösteren Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı (El Ele Vakfı), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında engelliler ve çocuklar için anlamlı bir destek sağladı. Vakıf tarafından temin edilen engelli araçları ile bebek arabaları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Bağışlar, İl Müdürü Galip Sökmen tarafından Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade'den İl Müdürlüğü binası önünde teslim alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen, yapılan bağışların toplum açısından büyük önem taşıdığını belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Sökmen, "Yapılan yardımlar, hizmet alan bireylerin yaşamlarında olumlu değişimlere vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Kamu, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin iş birliği içinde hareket etmesinin sosyal hizmetlerin daha etkin ve kapsayıcı şekilde yürütülmesine katkı sunduğunu dile getiren Sökmen, bu tür desteklerin artarak devam etmesinin önemine işaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı