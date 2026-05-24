Antakya’da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.’yi Antakya’da yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

POLİS EKİPLERİ ARANAN ŞAHSI ANTKAİYA’DA YAKALADI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya’da düzenlenen çalışma kapsamında M.B.’nin bulunduğu adres tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, özellikle uyuşturucu suçlarına karışan kişilere yönelik denetim ve takip faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi. M.B., emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü.

MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edilen şahısla ilgili sürecin tamamlandığı öğrenildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
