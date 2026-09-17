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Antakya’da konteynerde yaşayan depremzede vatandaşlara tahliye süreci anlatıldı

Antakya’da konteynerde yaşayan depremzede vatandaşlara tahliye süreci anlatıldı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan ve depremzede vatandaşların barındıran Anafartalar Geçici Konaklama Merkezi 1 ve 2’de yürütülen tahliye süreci kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve depremzede vatandaşların barındıran Anafartalar Geçici Konaklama Merkezi 1 ve 2'de yürütülen tahliye süreci kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve Kaymakam Abdullah Akdaş katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda; geçici konaklama merkezlerinde yürütülen tahliye sürecinde izlenecek usul ve esaslar hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgi verildi. Tahliye sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, vatandaşların süreçle ilgili görüş, talep ve önerileri de dinlendi.

Kaymakam Abdullah Akdaş, vatandaşların tahliye sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Akdaş, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının da değerlendirildiğini kaydetti.

Anafartalar Geçici Konaklama Merkezi 1 ve 2'deki tahliye sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısında vatandaşların yönelttiği konular da ele alınırken, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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