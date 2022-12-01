Annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinde fenalaşarak hayatını kaybeden 93 yaşındaki annesinin ölüm haberini alan kadın felç geçirdi.
Akyazı'da dün akşam evinde fenalaşan 93 yaşındaki Hatice Aydın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberini alan kızı F.A. fenalaştı.
ANNESİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA FELÇ GEÇİRDİ
Felç geçirdiği öğrenilen F.A., Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında F.A., Serdivan ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel