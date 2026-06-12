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Gelin ve damattan anneyi ağlatan ziyaret

Gelin ve damattan anneyi ağlatan ziyaret
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Adana'da dünyaevine girecek Şahin Kaya, hastanede tedavi gören annesini nikah öncesinde gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti. Anne Mualla Kaya, oğlu ve gelinini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da dünyaevine girecek Şahin Kaya, annesi hastanede tedavi gördüğü için nikaha gidemeyince eşi Esmanur ile birlikte gelinlik ve damatlık giyerek hastaneye gitti. Anne hasta yatağında karşısında gelinini ve damadını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Adana'da yaşayan Şahin (25) ile Esmanur Kaya (19) çifti, hayatlarının en mutlu gününde duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 4 ay önce kalça kırığı nedeniyle tedavi altına alınan ve halen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan anne Mualla Kaya, oğlunun düğününe katılamadı.

Bu nedenle gelinlik ve damatlıklarını giyen genç çift, nikah öncesinde hastaneye giderek Mualla Kaya'yı ziyaret etti. Hastane odasında annelerinin elini öpen ve duasını alan çift, daha sonra hastaneden ayrılarak nikah törenine geçti.

"Önce annemin duasını almak istedim"

Düğün gününde ilk olarak annesini görmek istediğini belirten Şahin Kaya, annesinin sağlık sorunları nedeniyle düğüne katılamadığını ifade ederek, "Annem nikahımızda bulunamadığı için biz onun yanına geldik. Çok heyecanlıyız ama annemiz böyle olduğu için üzgünüz. Anneme sürpriz oldu, güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Anne Mualla Kaya ise evladının yaptığı sürpriz nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "4 aydır burada yatıyorum. Enfeksiyonumu düşürmeye çalıştılar. Oğlumun nikahına gidemedim, hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu oldum ama ben aralarında olsam daha güzel olacaktı. Bunlar sevinç gözyaşları" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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