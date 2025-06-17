Anne Geyik ve Yavrusu Yeniden Bir Araya Geldi

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Beypazarı'nda bulunan yavru kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince kontrol edilerek annesiyle buluşturuldu. Fotokapan ile bu özel anlar kaydedildi.

Anne geyik ve yavrusu yeniden birlikte

ANKARA - Beypazarı ilçesinde çobanlar tarafından bulunan yavru kızıl geyik, annesine kavuştu.

Beypazarı'nda çobanlar tarafından bulunan yavru kızıl geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge yetkililerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde sağlığının iyi olduğu belirlenen yavru, bulunduğu bölgeye yeniden salındı. Bölgeye kurulan fotokapan ile yavru geyiğin annesine kavuştuğu anlar kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Yerel
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