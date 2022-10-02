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Ankara yerel haberleri... Sincan Belediyesinden kadınlara sepetçilik ve dikiş eğitimi

Yerel Haberler

Ankara yerel haberleri... Sincan Belediyesinden kadınlara sepetçilik ve dikiş eğitimi

Ankara yerel yerel haberine göre Sincan Belediyesi'nin Fatih'te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile Zeytindalı Kültür Merkezi'nde kadınlar için açılan sepetçilik ve giyim kursları büyük ilgili görüyor.

Sincan Belediyesi'nin Fatih'te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile Zeytindalı Kültür Merkezi'nde kadınlar için açılan sepetçilik ve giyim kursları büyük ilgili görüyor.

Sincan Belediyesi, Hanım Konakları'nın dışında Fatih'te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytindalı Kültür Merkezi ile de hizmet veriyor. Sincanlı hanımlar açılan giyim kurslarına büyük rağbet gösterirken, sepetçilik kursundan da oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Kadınlar için hem eğitici hem de eğlenceli kursların yer aldığı Kültür ve Sanat Merkezi'nde en çok ilgi çeken kurslar arasında giyim kursu yer alıyor. Özellikle çocuk giyimi konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi her gün 09.50-15.50 saatleri arasında bu alanda kurs alıyor.

Sepetçilikle hünerler sergileniyor

Sincan Belediyesi Zeytindalı Kültür Merkezi'nde açılan sepetçilik kursu da giyim kursu gibi ilgi görüyor. Kadınlar aldıkları eğitimle el becerilerini geliştirirken, birbirinden farklı sepet modelleri ortaya çıkarıyor. Hafta içi perşembe ve cuma günleri saat 09.20-15.45 arasında 10'ar kişilik gruplar halinde eğitim veriliyor.

Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar https://www.sincan.bel.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sincan Belediyesi Fatih Yerel Haberler

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