Ankara yerel haberleri: Çankaya Belediyesi'nden Barista Eğitimi Yerel Haberler Ankara haberi: Çankaya Belediyesi, düzenlediği istihdam garantili mesleki eğitim kursları kapsamında “Barista” eğitimi başlatıyor. Çankaya Belediyesi, düzenlediği istihdam garantili mesleki eğitim kursları kapsamında "Barista" eğitimi başlatıyor. Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip olan kursiyerlerin, özel sektör firmalarında "İşbaşında Eğitim Programı" kapsamında istihdam edileceği eğitimleri tamamlayan kursiyerler, 6 ay sonra usta öğretici belgesi almaya hak kazanacaklar. Kursiyerlere, iletişim, zaman ve stres yönetimi, mesleki temel İngilizce ve drama eğitimleri de verilecek. 2 0-28 yaş aralığındaki gençlerin yararlanabileceği eğitimlerde her sınıf için engelli kursiyer başvurusu da alınacak. Eğitimden yararlanmak isteyen vatandaşların, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok Kat: 6'da bulunan Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'ne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Kaynak: ANKA / Yerel Çankaya Belediyesi Çankaya Yerel Haberler

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