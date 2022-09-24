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Ankara yerel haberleri: Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Başkan Alp'i ziyaret etti

Yerel Haberler

Ankara yerel haberleri: Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Başkan Alp'i ziyaret etti

Ankara haberine göre AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i, makamında ziyaret edip ilçedeki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ak Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i, makamında ziyaret edip ilçedeki projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Beylikova'da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Değerli AK Parti Teşkilatına, Belediye Başkanı Özkan Alp teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Lütfiye Selva Çam Milletvekili AK Parti Ankara Yerel Haberler

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