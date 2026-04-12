Ankara Valisi Şahin'den Nezaket Haftası'na ilişkin mesaj

Ankara Valisi Vasip Şahin, Nezaket Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajında, empati ve saygının önemine vurgu yaptı. Çocuklar ve gençler arasında karşılaşılan akran zorbalığına dikkat çekerek, toplumsal değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Nezaket Haftası'na ilişkin yayımladığı mesajında, özellikle çocuklar ve gençler arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örneklerinin; empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Ankara Valisi Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nezaketin bireyler arasındaki bağı güçlendiren, toplumsal güven duygusunu pekiştiren ve ortak yaşam kültürünün en önemli dayanaklarından biri olan temel bir değer olduğunu kaydetti.

Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal hayatın huzur, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sunan bu anlayışı pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Nezaket Haftası'nı, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da idrak etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Günümüzde iletişim biçimlerinin hızla değişmesiyle birlikte kullanılan dilin ve sergilenen tutumların önemi daha da artmıştır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örnekleri, empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Nezaket Haftası; yalnızca bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal değerlerimizi yeniden hatırlatan önemli bir imkandır. Nezaketin hayatın her alanına yansıması, belirli bir zaman dilimiyle sınırlı kalmamalı; eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmelidir. İnanıyoruz ki küçük bir tebessüm, içten bir selam ve saygılı bir yaklaşım, bireylerin hayatında olduğu kadar toplumun genelinde de güçlü ve kalıcı etkiler oluşturacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü
Dünyanın gözü bu seçimde! Milyonlar sandık başına gitti

Dünyanın gözü bu seçimde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
İntihar etmek için cami çatısına çıktı, 2 saatlik çabayla aşağı indirildi

İlçeyi ayağa kaldıran görüntü
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Seyir halindeyken saçını çekti, kadın ölümle burun buruna kaldı

Yürekleri ağza getiren görüntü! Kadını ölümle burun buruna getirdi