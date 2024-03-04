Ankara İl Jandarma Komutanlığı Akyurt'ta öğrencilere meslek tanıtımı ve suçtan korunma eğitimi verdi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akyurt ilçesinde öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak, suçtan korunma eğitimi verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Akyurt Anadolu Lisesinde öğrencilere jandarmanın görevleri anlatılarak, meslek tanıtımı yapıldı. Daha sonra öğrencilere siber güvenlik, farkındalık, kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma eğitimi verildi. - ANKARA