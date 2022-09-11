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Ankara haberleri | Çankaya Belediyesi'nden Çevre Dostu Süpürme Aracı

Yerel Haberler

Ankara yerel haberine göre Temizlik çalışmalarını çevreye zarar vermeden yürütmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, doğaya zararı olmayan sıfır emisyonlu yeni aracını denemeye başladı.

Temizlik çalışmalarını çevreye zarar vermeden yürütmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, doğaya zararı olmayan sıfır emisyonlu yeni aracını denemeye başladı.

Yüzde yüz elektrikle çalışan ve belden kırmalı olması dolayısıyla manevra kabiliyeti yüksek olan yol süpürme aracı, çok sessiz oluşuyla da dikkat çekiyor. 3 saatlik şarj ile 9 saat çalışabilen araç, 1,6 metreküp çöp haznesine sahip.

Multi fonksiyonel olması dolayısıyla gerektiğinde kar küreme, tuzlama, basınçlı yıkama, çim biçme gibi birçok ekipmanın da takılabildiği yeni süpürme aracı, Çankaya'da hizmet vermeye başladı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Çankaya Yerel Haberler

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