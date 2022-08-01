Ankara haber: Mamak'ta Çocuklar Yüzme Öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber: Mamak'ta Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Ankara haber: Mamak'ta Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Ankara habere göre Ankara Mamak’ta açılan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme öğreniyor.

 - Güncelleme:

Ankara Mamak'ta açılan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme öğreniyor.

Mamak'ın dört bir yanında açılan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme öğreniyor. Lalahan, Şafaktepe, Kartaltepe ve Durali Alıç Mahalleleri'nde kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar, aldıkları eğitimle yüzmede kendilerini geliştiriyor. 140 cm derinliğindeki portatif yüzme havuzlarında çocuklar önce çeşitli yüzme aparatlarıyla eğitim alıyor sonra yüzmenin tadına varıyor. Olimpik yüzme havuzunda ücretsiz verilen eğitimlere çocuklar, gençler yoğun ilgi gösteriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Yüzme Havuzu'nun da yakında hizmete açılacağını söyledi ve Mamak'ta dokuz tane yüzme havuzu hedefleri olduğunu belirtti.

Köse "Portatif yüzme havuzlarımızda çocuklar yaz boyu hem yüzme öğreniyor hem de güneşin, yazın tadını çıkarıyor. Altıağaç Karağaç Yüzme Havuzumuza da büyük bir ilgi var. Çocuklarımızın yüzme öğrenmeye isteklerini gördükçe doğru şeyler yaptığımızı görüyoruz. Mamak'ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın mottomuz inşallah gerçek olacak. Açacağımız yeni havuzlarımızla daha çok çocuğumuza ulaşma fırsatımız olacak. Bizler Mamak için başkentimiz için çalışıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Lalahan Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title