Ankara haber: Mamak'ta Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Ankara Mamak'ta açılan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme öğreniyor.

Mamak'ın dört bir yanında açılan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme öğreniyor. Lalahan, Şafaktepe, Kartaltepe ve Durali Alıç Mahalleleri'nde kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar, aldıkları eğitimle yüzmede kendilerini geliştiriyor. 140 cm derinliğindeki portatif yüzme havuzlarında çocuklar önce çeşitli yüzme aparatlarıyla eğitim alıyor sonra yüzmenin tadına varıyor. Olimpik yüzme havuzunda ücretsiz verilen eğitimlere çocuklar, gençler yoğun ilgi gösteriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekin Yüzme Havuzu'nun da yakında hizmete açılacağını söyledi ve Mamak'ta dokuz tane yüzme havuzu hedefleri olduğunu belirtti.

Köse "Portatif yüzme havuzlarımızda çocuklar yaz boyu hem yüzme öğreniyor hem de güneşin, yazın tadını çıkarıyor. Altıağaç Karağaç Yüzme Havuzumuza da büyük bir ilgi var. Çocuklarımızın yüzme öğrenmeye isteklerini gördükçe doğru şeyler yaptığımızı görüyoruz. Mamak'ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın mottomuz inşallah gerçek olacak. Açacağımız yeni havuzlarımızla daha çok çocuğumuza ulaşma fırsatımız olacak. Bizler Mamak için başkentimiz için çalışıyoruz" dedi.