Ankara genel haberleri: Fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip Yerel Haberler Ankara haberler: Fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip Aksaray'da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine, Ankara'dan rakip çıktı. Fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip ANKARA - Aksaray'da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine, Ankara'dan rakip çıktı. Sincan'da görevleri esnasında düğüne denk gelen 2 işçinin, karşılıklı oynadığı anlar kameraya yansıdı. Aksaray'da düğünde oynadığı oyun havasıyla sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı. Sincan'da temizlik görevini yaparken bir düğüne denk gelen 2 işçi işlerine kısa bir ara verip karşılıklı oynadı. Düğündeki vatandaşlar da işçilere alkışlarıyla eşlik etti. Gülümseten o anlar kameraya yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Aksaray Ankara Genel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ankara genel haberleri: Fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.