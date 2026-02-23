Haberler

Ankaralı Hatice Güner'in ördüğü 195 boyunluk Mehmetçiğe ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankaralı Hatice Güner, kış aylarında zorlu şartlar altında görev yapan Mehmetçiklere ulaşması için 195 adet el emeği boyunluk ördü. Milli Savunma Bakanlığı, bu anlamlı bağış için teşekkür etti.

Ankaralı Hatice Güner tarafından örülen 195 adet el emeği boyunluk, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankaralı Hatice Güner tarafından örülen 195 adet boyunluğun Mehmetçiğe ulaştırıldığı kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, Güner'in her ilmeğinde vatan sevgisi bulunan boyunlukları askerler için hazırladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 219 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Yamadağ/Malatya) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıta Grup Komutanlığında (Ankara) bulunan birliklerimize teslim edilen bu anlamlı hediyeler, Mehmetçiklerimizin içini ısıtacak en kıymetli destek oldu. Fedakar Türk kadınının her daim ordusunun yanında olduğunun nişanesi olan bu bağış için şükranlarımızı sunarız."

Paylaşımda ayrıca, Mehmetçiğin yüksek rakımda Hatice Güner'e teşekkür ettiği görüntüler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler