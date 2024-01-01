Ankara'da Vatandaşlar 2024'ü Coşkuyla Karşıladı

Ankara'da vatandaşlar, 2024'ü şehrin işlek yerlerinde oluşturduğu yoğun kalabalıkla karşıladı.

Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkuyla girdi. Şehrin işlek yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı. Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde yoğun kalabalıklar oluşturan Başkent halkı, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA