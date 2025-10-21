Haberler

Ankara'da Uluslararası Terörizm Semineri Gerçekleştirildi

Ankara'da Uluslararası Terörizm Semineri Gerçekleştirildi
Ankara'da, 10 ülkeden 18 konuşmacının katılımıyla 'Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri' düzenlendi. Seminer, terörizmle mücadelede yeni tehditler ve trendler üzerine bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla yapıldı.

Ankara'da, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, 10 ülkeden 18 konuşmacının katıldığı "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinesinde, terörizm alanında yükselen tehditler ve yeni trendlere yönelik NATO ve NATO ortaklık ülkeleri ile akademisyenler ve üst düzey yetkililer arasında bilgi paylaşımında bulunmak için düzenlenen "Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri" Ankara'da tamamlandı.

Seminer, 10 ülkeden (Kolombiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, İsveç, Tunus, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD) 18 akademisyen/uzman konuşmacı ve 35 ülkeden 117 katılımcı ile icra edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
