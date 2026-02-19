Haberler

Başkentte Ramazan davulcuları mesaiye başladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ankara'da davulcular, sokaklarda sahura uyanmak isteyen vatandaşlar için ilk gece çalışmalara başladı. Geleneksel müzikleriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan davulcular, bu ata mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Ankara'da Ramazan ayının gelmesi ile beraber davulcular ilk sahurla çalışmaya başladı.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ankara'da ilk sahur heyecanı başlarken, Ramazan ayının geleneklerinden olan davulcular da çalışmaya başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular, sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.

Bu işin ata mesleği olduğunu belirten Ramazan davulcusu Emir Çoşan, "Her sene olduğu gibi bu senede Araplar Mahallesi'nde Ramazan davulu çalmaktayız. Biz bu işe farklı bir boyut daha getirip zurna da ekledik. Yıllardan beri devam eden bir gelenek bu. Babadan, dededen, atadan gördüğümüz. Büyük bir hevesle başladık. Yıllardan beri sürdürüyoruz. İnşallah sürdürmeye de devam edeceğiz. Hem geleneğimiz sönmesin. Bu da bizim bir sporumuz ve ata mesleğimiz" ifadelerini kullandı.

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da davulcular ile beraber ilk sahuru sokakta karşıladı. Muhtar Ramazan ayının gelmesi ile mutlu olduğunu belirterek, "Geleneğimiz yine devam ettiriyoruz her yıl olduğu gibi. Yine mahallemizde bu yılda Emir Coşan ve ekibi davullarını çalarak bizleri şenlendirecek. Davulcularımız mahallemize hoş geldi. Türk İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın bol olduğu bir Ramazan diliyorum" dedi. Davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandıran Emir Coşan, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
