Ankara'da emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde öğle saatlerinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, işçiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, Anadolu Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşen yürüyüşün ardından meydanda 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi. 7'den 70'e yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı