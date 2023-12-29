Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle BELTEK kursları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Teknik Eğitim Kurslarında (BELTEK) eğitimler devam ediyor. Akademisyenler tarafından 16 kategori ve 87 farklı branşta eğitimin verildiği ücretsiz kurslara Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi ile gencinden yaşlısına kadar her yaştan vatandaşın katıldığı mesleki eğitim kurslarına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile sürdürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) yeni eğitim-öğretim döneminde de yoğun ilgi görüyor.

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşen BELTEK'lerde; 16 kategori 87 farklı branşta gencinden yaşlısına kadar her yaştan insana mesleki ve teknik eğitim veriliyor. Başkentlilerin meslek sahibi olmak için yoğun ilgi gösterdiği kurslar; 2 aylık 72 saat ya da 3 aylık 108 saat olmak üzere iki farklı zaman diliminde gerçekleşiyor. Bu yıl ekim ayında başlayan, hafta içi ve hafta sonları düzenlenen kurslarda toplam 2 bin 231 kursiyer eğitim görüyor.

Kurslara meslek sahibi olmak ya da mesleğinde ilerlemek isteyen herkesin katılabileceğini belirten BELTEK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Gökmen, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar, yaklaşık 165 bin insanımıza katılım ve başarı sertifikaları verdik. Şu anda 2 bin 231 öğrencimiz aktif olarak eğitim alıyor. Kurslarımız 2 ve 3 aylık olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. 2 aylık kurslarımız 72 saat 3 aylık kurslarımız ise 108 saat veriliyor. Haftanın her günü devam ediyor. Hafta içi Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri akşam 18.00-21.00 arasında Salı-Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri sabah 8.30-12.30 ve 18.00-21.00 hafta sonu kurslarımız da aynı şekilde 08.30-16.00 arasında verilmekte." - ANKARA