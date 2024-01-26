Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilgilendirme panolarına saldırı düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi. Pano üzerindeki mesajlar zarar gördü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halkı bilgilendirdiği panolara boyalı saldırı düzenlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi. "Hacıkadın Kent Ormanı, Çubuk-1 Barajı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık", "Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğinde bulunuyoruz", "400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" mesajlarının yer aldığı afişlerin bulunduğu panolar, vandalların saldırısına uğradı.