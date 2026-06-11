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Yargıtay Üyeliğine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse seçildi

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, boş bulunan Yargıtay üyelik kadrosuna seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 4 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 22.05.2026 tarihli ve 21167910/4902 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca boş bulunan üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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