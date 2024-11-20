Ankara 2 No'lu Barosu'ndan Kerkük Nüfus Sayımı Açıklaması

Ankara 2 No'lu Barosu, Kerkük'te yapılacak nüfus sayımına ilişkin, " Kerkük'teki Türk toplumunun temel haklarının korunması ve sayım sürecinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereğini bir kez daha ifade etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Ankara 2 No'lu Barosu, Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük kentinde yapılacak nüfus sayımına ilişkin açıklamada bulundu. Mahmur Kampı'ndan kimliği belirsiz kişilerin yerleştirilmesinin Kerkük'te demografik yapıyı değiştirme riskine işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Ankara 2 No'lu Barosu Türk Dünyası Hukuk İş Birliği Komisyonu olarak Kerkük'te 27 yıl aradan sonra yapılacak olan nüfus sayımının bölgedeki Irak Türkleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek isteriz. Bu sayım, yalnızca demografik verilerin toplanması değil, aynı zamanda Kerkük'teki sosyokültürel ve siyasi hakların korunması bakımından kritik bir süreç olarak görülmektedir. Irak Anayasası'nın ilgili hükümlerine göre nüfus sayımının doğru ve tarafsız şekilde yapılması, parlamentodaki adil temsil hakkının sağlanması açısından zorunludur. Bu çerçevede Kerkük'teki Türk varlığının sayımda eksiksiz temsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak Mahmur Kampı'ndan kimliği belirsiz kişilerin Kerkük'e yerleştirildiğine dair haberler, demografik yapıyı değiştirme riskine işaret etmektedir ve sürece dair endişe oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Kerkük'teki Türk toplumunun temel haklarının korunması ve sayım sürecinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereğini bir kez daha ifade etmekteyiz"

Açıklama şöyle devam etti:

"Komisyonumuz, uluslararası hukukun azınlık hakları konusundaki yükümlülükleri doğrultusunda Kerkük'te yaşayan Türk toplumunun haklarının korunmasının önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda sayım sürecinin uluslararası gözlemciler eşliğinde adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz. Ankara 2 No'lu Barosu Türk Dünyası Hukuk İş Birliği Komisyonu olarak Kerkük'teki Türk toplumunun temel haklarının korunması ve sayım sürecinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereğini bir kez daha ifade etmekteyiz." - ANKARA