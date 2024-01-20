Üye Girişi
Haberler

Anka Haber Ajansı İzmir Muhabiri Sultan Keleş Evlendi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde Harun Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninde çifti mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde Harun Yılmaz ile hayatını birleştirdi.

Nikah töreninde Keleş ve Yılmaz çiftini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Helin Kozan ve Selahattin Yaman yaptı.

Anka Haber Ajansı ailesi olarak çifte mutluluklar dileriz.

Kaynak: ANKA / Yerel

Harun Yılmaz İzmir Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title