Anka Haber Ajansı İzmir Muhabiri Sultan Keleş Evlendi
Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde Harun Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Nikah töreninde çifti mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Anka Haber Ajansı İzmir muhabiri Sultan Keleş, İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreninde Harun Yılmaz ile hayatını birleştirdi.
Nikah töreninde Keleş ve Yılmaz çiftini mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Helin Kozan ve Selahattin Yaman yaptı.
Anka Haber Ajansı ailesi olarak çifte mutluluklar dileriz.