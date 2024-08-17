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Ani Ören Yeri'nde Sıcak Hava Balon Denemesi Yapıldı

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Ani Ören Yeri'nde ilk kez sıcak hava balon denemesi gerçekleştirildi. Kars Valiliği ve SERKA'nın desteğiyle yapılan deneme, Kars turizmine yeni bir etkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde ilk kez sıcak hava balon denemesi yapıldı.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri'nde ilk denemeleri yapılan sıcak hava balon uçumu vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle hayata geçirilen sıcak hava balonu uçuşuyla Kars turizmine balon etkinliklerinin de kazandırılması amacıyla ilk deneme de yapılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, "Biz ajans olarak sıcak hava balon etkinliği planlamıştık. Dünkü hava muhalefeti nedeniyle dünkü etkinliğimiz bugüne kaldı. Bu etkinliğin amacı da şu, Kars gelişen bir turizm destinasyonu bu tarz turizm destinasyonuna yeni bir turizm etkinliği kazandırmak. Bu amaçla sıcak hava balon etkinliğini getirdik. Ani'de, Sarıkamış'ta ve Çıldır Gölü üzerinde bizde tıpkı Kapadokya'daki gibi bu sıcak hava balonu faaliyetlerinin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili bir de çalışmamız var. Bunun teknik olarak olup olamayacağı bir çalışma yürütüyoruz bilimsel bir ekip tarafından burada bunun demo diyebileceğimiz bir denemesini yapıyoruz" dedi.

Öte yandan, Ani Ören Yeri'nde ilk kez uçurulan sıcak hava balonuyla vatandaşlar da ilk deneyimlerini yapmış oldu. tarihi Ani Ören Yeri'nde uygun görüldüğü halde balonlarla da dolaşım yapılacak. Kente gelen yerli ve yabancı turistler tarihi Ani'ye havadan gözlemlemiş olacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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