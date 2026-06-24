Andırın'ın Rıfatiye Mahallesi Sakinleri İçme Suyu Tesisinde Hijyen Koşullarının Sağlanmasını İstiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Rıfatiye Mahallesi sakinleri, açıktaki içme suyu tesisinin koruma altına alınmasını istediler. Mahalleli Ayhan Güngör, "Ben ve ailem yaklaşık bir aydan beri hastayız. Bunun da sudan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Sular ilaçlanmadığı, hayvanlar serbestçe pınarın gözüne girdiği için muzdaribiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Rıfatiye Mahallesi'nde içme suyu olarak kullanılan depo alanı açıkta bulunuyor. Bu alana besi hayvanlarının girebildiği de dikkati çekiyor. Mahalle sakinleri su alanının açıkta bulunmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler ve buranın koruma altına alınmasını istediler.

"HAYVANLAR SÜREKLİ İÇERİDE"

Köy sakinlerinden Onur Kurupınar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, durumun bir an önce düzeltilmesini istediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Biz pis su içmek istemiyoruz. Mahalle sakinleri olarak pek muzdaribiz bu durumdan. Hayvanlar sürekli içerisinde. Sular mikroplu. Gördüğümüz inekler, belki köpekler giriyor, belki farklı hayvanlar. Buna bir kapı veya bir deponun koruma altına alınmasını istiyoruz, yetkilere sesleniyoruz. Açıkta su olmaz, buna bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Kapısı falan yok. Mikroplu su içmek istemiyoruz. Pis su içilirse ne olur bu biliniyor. Çocuklar falan var. Düzenli klor atılmasını istiyoruz."

"BİR AYDAN BERİ HASTAYIZ"

Ayhan Güngör de su deposunun herhangi bir koruma altında bulunmadığına işaret ederek, "Bir hafta on günden beri su klorlanmamaktadır. Bu ineklerin girmesi, yaban hayvanların girmesi, köpeklerin girmesi cabası. Onun haricinde suların ilaçlanmaması... Ben ve ailem yaklaşık bir aydan beri hastayız. Bunun da sudan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Sular ilaçlanmadığı, hayvanlar serbestçe pınarın gözüne girdiği için muzdaribiz. Yetkililerden buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Açıkta su olmaz, bunun koruma altına alınması lazım. Bir güvenlik altına alınması lazım, depo yapılması lazım, sağlıklı bir şekilde halkımızın oradan su içmesi lazım. Biz bunu göremiyoruz ve bundan dolayı şikayetçiyiz, perişanız. Sağlığımız tehlike altında" diye konuştu.

Kaynak: ANKA