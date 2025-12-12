Anamurlu minikler Mevlana'yı andı

Mersin'in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü olan Vuslat Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Değirmencik Burnu, Müberra Mert ve Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kursları tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, Mevlana'nın hoşgörü, sevgi ve birlik temalı öğretilerini yaşlarına uygun bir dille öğrendi.

Program, öğrencilerin Mevlana'nın 'yedi öğüdü'nü canlandırdığı kısa gösteri ile başladı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği program boyunca sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet kavramları işlendi.

Etkinliğe katılan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş döneminde verilen manevi eğitimin önemine vurgu yaptı. Fidan, Hazreti Mevlana'nın İslam medeniyetindeki yerine dikkat çekerek, "Hazreti Mevlana büyük bir mütefekkir ve gönül insanıdır. Kur'an ve Sünnet çerçevesinde İslam'ı en güzel şekilde özümsemiş, dinin insanlara ulaştırılması konusunda büyük bir anlayışla görev yapmıştır. Yavrularımızın küçük yaşta Hazreti Mevlana'yı öğrenmeleri ve tanımaları çok önemlidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaş eğitim vizyonu çerçevesinde düzenlenen bu tür tematik etkinliklerin önemine değinen Müftü Fidan, çocukların manevi değerleri öğrenerek yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Fidan, 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözünü hatırlatarak programda emeği geçen öğreticileri ve velileri tebrik etti. - MERSİN