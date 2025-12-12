Haberler

Anamurlu minikler Mevlana'yı andı

Anamurlu minikler Mevlana'yı andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an kursları tarafından düzenlenen etkinlikte Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı anıldı. Minik öğrenciler, Mevlana'nın öğretilerini yaşlarına uygun bir dille öğrenerek sevgi, hoşgörü ve kardeşlik kavramlarını işledi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü olan Vuslat Haftası kapsamında anma programı düzenlendi.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Değirmencik Burnu, Müberra Mert ve Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an Kursları tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, Mevlana'nın hoşgörü, sevgi ve birlik temalı öğretilerini yaşlarına uygun bir dille öğrendi.

Program, öğrencilerin Mevlana'nın 'yedi öğüdü'nü canlandırdığı kısa gösteri ile başladı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği program boyunca sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet kavramları işlendi.

Etkinliğe katılan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 4-6 yaş döneminde verilen manevi eğitimin önemine vurgu yaptı. Fidan, Hazreti Mevlana'nın İslam medeniyetindeki yerine dikkat çekerek, "Hazreti Mevlana büyük bir mütefekkir ve gönül insanıdır. Kur'an ve Sünnet çerçevesinde İslam'ı en güzel şekilde özümsemiş, dinin insanlara ulaştırılması konusunda büyük bir anlayışla görev yapmıştır. Yavrularımızın küçük yaşta Hazreti Mevlana'yı öğrenmeleri ve tanımaları çok önemlidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaş eğitim vizyonu çerçevesinde düzenlenen bu tür tematik etkinliklerin önemine değinen Müftü Fidan, çocukların manevi değerleri öğrenerek yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Fidan, 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözünü hatırlatarak programda emeği geçen öğreticileri ve velileri tebrik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
title