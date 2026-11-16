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Anahtar Parti Rize İl Başkanı Kutanoğlu tabelada ayrımcılık yapıldığını savundu

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Anahtar Parti Rize İl Başkanı Kutanoğlu tabelada ayrımcılık yapıldığını savundu
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Anahtar Parti Rize İl Başkanı Kutanoğlu kendi tabelasına küçük, AK Parti'ye büyük ölçü verildiğini savunarak yetkililere gerekçe sordu. Kutanoğlu, 14 Kasım 2026'da tabela ve afişin dış cephe restorasyonu kapsamında söküldüğünü, yanındaki AK Parti binasına cephe yapıldığını belirtti.

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(RİZE) - Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu, partisinin il başkanlığının tabelası için izin verilen ölçünün AK Parti İl Başkanlığı için verilen ölçüden küçük olduğunu savunarak, "bunun gerekçesini" sordu.

Kutanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat 2025 tarihinde partisinin tabelasını ve dış cephe kaplamasını astıklarını, ancak 14 Kasım 2026 itibariyle Rize İl Başkanlığı'nın bulunduğu binadan tabela ve afişin "Rize Merkezdeki ilgili kurumun" dış cephe restorasyonu çalışması kapsamında söküldüğünü bildirdi.

Kutanoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya kadar her şey normal, anormal olan bizim binamıza dış cephe yapılmaması ve komik ölçülerde tabela konulması. Yanımızdaki AK Parti'nin il binasına dış cephe çalışması yapılmış olması ve tabelasının ölçülerinin bizimkinden daha büyük olması düşündürücü. Burdaki önceliğin gerekçesi nedir? Neden bize küçük, onlara büyük muamele var? Millet bize soruyor, bu ayrımcılık neden? Bu konuda yetkilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz. Yoksa biz çok farklı düşüneceğiz."

Kaynak: ANKA
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