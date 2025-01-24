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Anadolu Üniversitesi'nden Öğrencilere İş Görüşmeleri İçin 'İş Gardırobu' Desteği

Anadolu Üniversitesi'nden Öğrencilere İş Görüşmeleri İçin 'İş Gardırobu' Desteği
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Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin iş görüşmeleri ve mülakatlar için uygun kıyafet temin etmelerine yardımcı olmak amacıyla 'İş Gardırobu' uygulamasını başlattı. Öğrenci Butiği'nde hizmet veren uygulama sayesinde öğrenciler, bağışlanan kıyafetlerden yararlanarak kariyerlerine destek alıyor.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin iş görüşmeleri ve mülakatlar için uygun kıyafet temin edebilmelerine destek olmak adına "İş Gardırobu" uygulamasını hayata geçirdi.

"İş Gardrobu" adıyla başlatılan ve Öğrenci Butiği içerisinde hizmet veren yeni uygulama sayesinde öğrenciler, iş görüşmeleri ve mülakatlar için uygun kıyafetleri temin edebiliyor. Temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ve sıfır kıyafetlerin kabul edildiği İş Gardırobu ile bağışlanan takım elbise, gömlek, kravat, elbise ve ayakkabılar öğrencilere kariyer yolculuklarının henüz başında destek sağlıyor. Öğrenci Butiği, bağışlar ve alışverişler için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-16.00 saatleri arasında Yunus Emre Kampüsü Merkezler ve Birimler Binası'nın 1. katında hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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