Anadolu Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Arasında Sağlık İş Birliği

Özel Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Erdal Eryılmaz ve Özel Sigortalar Sorumlusu Özlem Çobanoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu ile Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır'ı makamlarında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde, sağlık hizmetleri, öğrencilere yönelik farkındalık seminerleri, sağlık taramaları ve staj imkanları gibi konular ele alındı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Erdal Eryılmaz, üniversitelerle iş birliği yapmanın bölgenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Sağlık bilincinin genç yaşta yerleşmesi, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz projeler, hem öğrencilerimizin hem de kentimizin yararına olacaktır" dedi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, Anadolu Hastanesi'nin bölgede sunduğu sağlık hizmetlerinin kıymetine dikkat çekerek, "Üniversite ve yerel kurumların iş birliği, hem akademik hem de toplumsal gelişim açısından son derece önemli. Anadolu Hastanesi'nin desteği, öğrencilerimizin bilinçlenmesine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır ise Anadolu Hastanesi'nin yalnızca tedavi değil, önleyici sağlık hizmetlerinde de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin bu tür kurumlarla bir araya gelmesi, hem farkındalık kazandırıyor hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerleşmesine yardımcı oluyor. Bu ziyaret ve iş birliği bizler için son derece değerli" dedi. - ZONGULDAK