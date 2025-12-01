Anadolu Güçbirliği Holding, İlk Ana Bayi Toplantısını Gerçekleştirdi

Anadolu Güçbirliği Holding, yeni yapısının ardından ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi. Bellona ve Doqu Home grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelindeki ana bayilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 yılı performansı değerlendirilirken 2026 yılına ilişkin stratejik hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni yapılanma sonrası gerçekleştirilen bu ilk buluşmada, 2025 yılına ait veriler değerlendirilirken, 2026 yılına ilişkin büyüme stratejileri, mağazacılık yatırımları, ihracat hedefleri, global pazarlarda genişleme planları ve markaların yenilikçi ürün yol haritaları detaylı olarak aktarıldı.

"Sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme ve müşteri odaklılık önceliğimiz"

Bellona ve Doqu Home markalarının bağlı olduğu Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Serdar Karavil, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yapılanmamızla birlikte attığımız her adım, markalarımızın büyüme yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyen stratejik bir vizyonun parçasıdır. İlk ana bayi toplantımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2026 yılı; dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma ile markalarımız için önemli bir dönüm noktası olacak. Bellona olarak 2026'yı; yenilikçi adımların hız kazanacağı, sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği ve uluslararası pazarlarda marka konumumuzu bir üst seviyeye taşıyacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Üretim deneyimimiz, tasarım vizyonumuz, güçlü tedarik yapımız ve 30 yıllık marka mirasımızla çok daha iddialı bir Bellona için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye genelindeki ana bayilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ise bu yolculuğun en değerli unsurudur."

Toplantı boyunca, müşteri deneyimi odaklı yenilikler, dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve satış-sonrası hizmetlerde kalite artırıcı uygulamalar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Anadolu Güçbirliği Holding, sektördeki güçlü konumunu pekiştirmek adına bayi ekosistemini destekleyen bu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğini kamuoyuna duyurdu. - KAYSERİ