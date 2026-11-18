Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve yönetim kurulu üyeleri, Iğdır İl Emniyet Müdürü Eraslan Er'i makamında ziyaret ederek kentteki huzur ve güven ortamı ile kurumlar arası iş birliğini görüştü.

Merkezi Iğdır'da bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er'e nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette, Iğdır'da huzur ve güven ortamının korunması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile emniyet teşkilatı arasındaki iş birliği konuları ele alındı. Federasyon Genel Başkanı Ferhat Armağan, Iğdır'ın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, İl Emniyet Müdürü Eraslan Er'e çalışmalarında başarılar diledi. Armağan, federasyon olarak toplumsal barışa ve kamu düzenine katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürü Eraslan Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Iğdır'ın güvenliği ve esenliği için tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı