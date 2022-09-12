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Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

Yerel Haberler

Amsterdam'da havalimanındaki personel eksikliği nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Türk Hava Yolları'nın (THY) da bulunduğu çok sayıda firmadan yaşanan yoğunluk sebebiyle uçuşlarını iptal etmeleri istendi.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Türk Hava Yolları'nın (THY) da bulunduğu çok sayıda firmadan yaşanan yoğunluk sebebiyle uçuşlarını iptal etmeleri istendi.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği nedeniyle yoğun günler yaşanıyor. Yolcuların uzun kuyruklarda beklediği ve uçuşlarını kaçırdığı yoğunluk sebebiyle Amsterdam Schiphol Havalimanı, yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında 3 numaralı alandan kalkan firmalardan uçuşlarını iptal etmelerini istedi. Havalimanındaki 3 numaralı alandan kalkış yapan havayolu şirketleri arasında Türk Havayolları, Corendon Havayolları ve Surinam Havayolları'nın bulunduğu öğrenildi.

Tazminat ödenecek

Transavia Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Paris Orly Havalimanı ve Porto'ya düzenlenecek iki uçuşun durdurulduğu belirtilirken, 400 yolcunun uçuşu iptal edilmiş oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı, talebe uyarak uçuşlarını iptal eden havayolu şirketlerine tazminat ödeneceğini bildirdi.

Amsterdam Schiphol Havalimanı, nisan ayından beri yaşanan yoğunluk nedeniyle daha önce de birçok havayolundan uçuşlarını iptal etmesini istemişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Schiphol Havalimanı Türk Hava Yolları Hollanda Yerel Haberler

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