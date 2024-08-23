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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ali Kemal Kurt, görevi Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç'a devretti. Saraç, yeni görevine başladığını belirterek, görevi layıkıyla yerine getireceğini ifade etti.

AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ali Kemal Kurt, görevi Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç'a devretti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç için emniyet bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Ali Kemal Kurt, eski görev yerini alan Ayhan Saraç'ı Amasya Emniyet Müdürlüğü önünde çiçekle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Saraç, kendisini karşılayan polis müdürleri ile tokalaştı. Ardından makam odasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Ali Kemal Kurt, "Ben Amasya'da 3 yıl görev yaptım. Görev süresi içerisinde devletin onurunu zedelemedim, teşkilatın itibarını düşürmedim. Senden de bundan sonraki süreçte aynı şekilde devletin onuruna, teşkilatımızın itibarına yere düşürmeyeceğine ve başımızı dik tutacağına inanıyorum. Bu şekilde sana görevimi teslim ediyorum. Yeni görevin hayırlı olsun" dedi.

Görevi devir alan yeni İl Emniyet Müdürü Saraç ise, "Sayın Ali Kemal Kurt müdürümden devraldığım bu kutsal görev ve sorumluluğu inşallah bana ve polis teşkilatımıza yakışır şekilde tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte yerine getireceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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