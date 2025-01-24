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Amasya'daki Feci Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Amasya'daki Feci Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Amasya'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilde 47 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Kazanın ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuklarına uğurlandılar.

Amasya'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden 47 yaşındaki anne ile 16 yaşındaki kızı Sakarya'nın Hendek ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün Amasya Gümüşhacıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Torunoğlu idaresindeki 34 EHG 180 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ulubel mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Turgut Torunoğlu'nun eşi Şengül (47) ve kızı Berna Elif Torunoğlu (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki E.E. ve Z.S.T. isimli 3 kişi ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden anne Şengül ve kızı Berna Elif Torunoğlu, Hendek Rasimpaşa Mahallesi Eseler Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazını ardından anne ile kızı Düzce Dededüzü Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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