Amasya'da yağmur altında 1 Mayıs yürüyüşü

Amasya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşü yağmur altında gerçekleştirildi. Toplanılan meydanda planlanan konuşmalar ve kutlama ise bastıran yağmur nedeniyle iptal edildi.

Kurtboğan Köprüsü ile Yavuz Selim Meydanı arasında gerçekleşen yürüyüşün ortalarında yağmur başladı. Bastıran yağmur nedeniyle katılımcılar sırılsıklam oldu. Meydanda planlanan konuşmalar ve kutlama ise yağış nedeniyle iptal oldu.

Çalınan davul, zurna eşliğinde bir süre halay çeken katılımcılar daha sonra dağıldı. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı