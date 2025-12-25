Haberler

Amasya'da Regaip Kandili idrak edildi

Amasya'da Regaip Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Regaip Kandili, Sultan II. Bayezid Camii ve Topçular Camii'nde düzenlenen programlarla yoğun bir katılımla kutlandı. Akşam namazı sonrası yapılan dualar ve vaazlarla manevi bir atmosfer yaşandı.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Topçular Camiinde de ortaokul öğrencileri kandil programı düzenledi.

Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Programda Regaip Kandilinin önemi ve faziletine ilişkin vaaz Amasya Müftüsü Yılmaz Özbakır tarafından verildi. Regaip Kandilini idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri de Topçular Camii'nde kandil programı düzenledi. Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok