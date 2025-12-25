Amasya'da Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Topçular Camiinde de ortaokul öğrencileri kandil programı düzenledi.

Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Programda Regaip Kandilinin önemi ve faziletine ilişkin vaaz Amasya Müftüsü Yılmaz Özbakır tarafından verildi. Regaip Kandilini idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri de Topçular Camii'nde kandil programı düzenledi. Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - AMASYA